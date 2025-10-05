Στους «16» του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με την 52η ανατροπή του σε 1000άρι τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα ο Σέρβος κατάφερε να επικρατήσει του Γιανίκ Χάνφμαν με 4-6, 7-5, 6-3, μετά από 2 ώρες και 43 λεπτά, παίρνοντας έτσι τη νίκη-πρόκριση.

Αυτή θα είναι η 112η φορά στην καριέρα του που ο «Νόλε» θ’ αγωνιστεί σε φάση «16» ενός ATP Masters 1000 τουρνουά, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ράφα Ναδάλ. Αντίπαλος του Τζόκοβιτς στον Ισπανό Ζάουμε Μουνάρ, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα με 6-4, 5-7, 6-1.

Ο Τζόκοβιτς, Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, διεκδικεί στη Σανγκάη τον πέμπτο τίτλο του και αυτό ενδεχομένως να είναι το προτελευταίο του τουρνουά για φέτος, καθώς έχει δηλώσει ότι για την ώρα σκοπεύει να παίξει μόνο στην Αθήνα μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Εκτός τέταρτου γύρου στην Κίνα έμεινε ο Τέιλορ Φριτζ, φιναλίστ στο Πεκίνο, που ηττήθηκε με 6-4, 7-5 από τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ (Νο 37). Ο νεαρός Γάλλος, που πέτυχε την πρώτη Top 10 νίκη της καριέρας του θα παίξει στους «16» με τον Χόλγκερ Ρούνε.

Τέλος, ο 22χρονος Δανός, Νο.11 στον κόσμο, πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος του Ούγκο Ουμπέρ με 6-4, 6-4.