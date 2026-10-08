Ο Νταβίντ Σίλβα διέψευσε πως υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για όλη τη σεζόν με τη Σουπρίμ Σα Τιν, μια ομάδα που μόλις προβιβάστηκε στην Premier League του Χονγκ Κονγκ.

Ο 40χρονος Ισπανός σταρ πριν από τρία χρόνια κρέμασε τα παπούτσια του και χθες η ομάδα της Ασίας ανακοίνωσε την απόκτηση του. Ο ίδιος όμως μίλησε στην εφημερίδα «Mundo Deportivo» και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους:

«Είμαι έκπληκτος από τα όσα έχω διαβάσει τις τελευταίες ώρες στα ΜΜΕ. Η συμφωνία μου με την ομάδα του Χονγκ Κονγκ αφορά μόνο ένα παιχνίδι! Διάβασα πως υπέγραψα συμβόλαιο για ολόκληρη τη σεζόν, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Συμφώνησα να επιστρέψω και να παίξω σ’ ένα μόνο ματς. Είναι αγώνας πρωταθλήματος, αλλά μιλάμε για έναν μόνο αγώνα. Τίποτα παραπάνω», ξεκαθάρισε ο Σίλβα.

Ο βετεράνος διεθνής Ισπανός επιθετικός μέσος, ο οποίος κατέγραψε 125 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, αποσύρθηκε το 2023 μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, στο τέλος της θητείας του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο σημαντικότερος σταθμός στην καριέρα ήταν η Μάντσεστερ Σίτι, στην οποία αγωνίστηκε για δέκα χρόνια σε 436 παιχνίδια, σημείωσε 77 γκολ και μοίρασε 136 ασίστ, κατακτώντας μεταξύ άλλων τέσσερις τίτλους Premier League.