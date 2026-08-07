Ο Μάρκο Σίλβα έστειλε επί της ουσίας μήνυμα σε όσους διαδίδουν ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης θα φύγει από την Μπενφίκα για να πάει στη Φενέρμπαχτσε.

Ο προπονητής των «λουζιτανών» με δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη με 6-1 επί της Χαρτς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έβαλε γκολ), φρόντισε να προστατέψει τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα διότι θεωρεί ότι τέτοια σενάρια… μπορούν να επηρεάσουν τον παίκτη και τον σύλλογο.

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