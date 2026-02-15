Τις αμφιβολίες του για το σύστημα λοταρίας και ντραφτ του NBA εξέφρασε ο Άνταμ Σίλβερ. Ο Κομισάριος του ΝΒΑ στοχοποίησε τις ομάδες που σκόπιμα χάνουν παιχνίδια, προκειμένου να υποχωρήσουν στην κατάταξη, για να πάρουν τους καλύτερους νεαρούς παίκτες.

Στο ΝΒΑ είναι κοινή πρακτική για ομάδες εκτός διεκδίκησης των πλέι οφ, να προσπαθούν να έχουν το χειρότερο δυνατό φινάλε στην σεζόν, προκειμένου να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους στο επόμενο ντραφτ.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το NBA επέβαλε την Πέμπτη, πρόστιμο στους Γιούτα Τζαζ, μισό εκατομμύριο δολάρια, και στους Ιντιάνα Πέισερς 100.000 δολάρια…

«Η πρακτική έχει χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια και αυτό οδήγησε σε αυτά τα πρόστιμα», εξήγησε ο Επίτροπος του NBA σε συνέντευξη Τύπου στο Λος Άντζελες, στο περιθώριο του All-Star Game και συνέχισε:

«Θα παρακολουθούμε στενά αυτές τις συμπεριφορές και θέλαμε να ενημερώσουμε τις ομάδες. Η Επιτροπή Αγώνων επανεξετάζει ολόκληρο το σύστημα λοταρίας του ντραφτ από την αρχή της χρονιάς. Τελικά, χρειαζόμαστε ένα σύστημα για να κατανέμουμε τους παίκτες δίκαια», πρόσθεσε ο Σίλβερ, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αφαίρεσης ομάδων που είναι ένοχες για «καταστροφή» των επιλογών τους από το ντραφτ, απάντησε ότι εξετάζονται «όλες οι λύσεις για τον τερματισμό αυτής της συμπεριφοράς».

Σημειώνεται, ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στους κανονισμούς πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA, που αποτελείται από ιδιοκτήτες ομάδων.