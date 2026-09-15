Ο Κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ βρέθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Ιδιοκτητών στη Νέα Υόρκη όπου μίλησε για τα σχέδια επέκτασης του ΝΒΑ και την πορεία των συζητήσεων με την Euroleague σχετικά με το φιλόδοξο πρότζεκτ του NBA Europe.

Συγκεκριμένα ο γνωστός νομικός και Αθλητικός παράγοντας αποκάλυψε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν νέες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις πιθανής συνεργασίας ανάμεσα σε NBA Europe και Euroleague για τη δημιουργία μίας ενιαίας λίγκας στα πρότυπα του NBA στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται υπάρχοντες και νέοι σύλλογοι, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του μπάσκετ στη Γηραιά Ήπειρο.

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