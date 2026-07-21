Το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 κατέληξε σε ισπανικά χέρια, καθώς, ως γνωστόν, η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε το βράδυ της Κυριακής επικράτησε με 1-0 σκορ της Αργεντινής στην παράταση του τελικού, καταφέρνοντας να ανέβει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στον θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Για αυτό λοιπόν το βαρύτιμο τρόπαιο, πάλεψαν επί ενάμιση περίπου μήνα στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού οι 48 ομάδες, στους 104 αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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