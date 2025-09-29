Ο Ντιέγκο Σιμεόνε τιμωρήθηκε από την UEFA με μια αγωνιστική, για την αποβολή του στο «Άνφιλντ» και τα επεισόδια με τους οπαδούς της Λίβερπουλ (17/9).

Αυτό μετέδωσε η «Marca» με τον προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης να απουσιάζει από τον πάγκο των Ροχιμπλάνκος απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το βράδυ της Τρίτης (30/9, 22:00) για την 2η αγωνιστική του Champions League.

Να θυμίσουμε , ότι το νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στις καθυστερήσεις, που σηματοδότησε και την ήττα της Ατλέτικο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον ήδη τσαντισμένο Σιμεόνε που τα έβαλε με τους οπαδούς των Reds που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας του.

Ο Αργεντινός τεχνικός αποβλήθηκε από τον διαιτητή, ενώ στη συνέντευξη Τύπου έριξε την ευθύνη στη Λίβερπουλ.