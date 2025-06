Το πρώτο βήμα, για να καταφέρει να εντάξει στο δυναμικό της τον Νίκο Γουίλιαμς, έκανε η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τον «μετρ» των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Καταλανοί ήραν σε συμφωνία με τον παίκτη και απομένει να τα βρουν και με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, για να πάρει σάρκα και οστά η μετακίνησή του στη Βαρκελώνη.

Πιο συγκεκριμένα ο Ισπανός εξτρέμ αποδέχθηκε πρόταση για συμβόλαιο συνεργασίας έξι ετών, με απολαβές που θα αγγίζουν τα οκτώ εκατομμύρια ετησίως.

Όπως προαναφέραμε οι ιθύνοντες της Μπαρτσελόνα πλέον στρέφουν την προσοχή τους στις διαπραγματεύσεις με τους Βάσκους, που αναμένεται να ζητήσουν περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο που αντικατοπτρίζει την αξία του παίκτη στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκο Γουίλιαμς έχει συμβόλαιο με τα «λιοντάρια» έως το 2027.

