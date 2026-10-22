Ο Λιονέλ Σκαλόνι θα παραμείνει για αρκετά ακόμα χρόνια στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής, καθώς έχει δώσει τα χέρια με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο 48χρονος προπονητής δεσμεύεται με την «αλμπισελέστε» μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και ήδη υπάρχει συμφωνία για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Σκαλόνι βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας από το καλοκαίρι του 2018 και έχει συνδέσει το όνομά του με τη σημαντικότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς την οδήγησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022, έφτασε σε δύο σερί τελικούς της διοργάνωσης, ενώ κατέκτησε και δύο φορές το Κόπα Αμέρικα (2021, 2024).

Ο Αργεντινός τεχνικός μετράει συνολικά 105 παιχνίδια στον πάγκο της «αλμπισελέστε» με ρεκόρ 81 νίκες, 14 ισοπαλίες και μόλις 10 ήττες.