Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στις προπονήσεις της εθνικής Αργεντινής και είναι πιθανό να αγωνιστεί στο φιλικό της Τρίτης (14/10) απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λιονέλ Σκαλόνι.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» δεν είχε αγωνιστεί στη φιλική νίκη (1-0) επί της Βενεζουέλας, καθώς προτίμησε να ενισχύσει την Ίντερ Μαϊάμι το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο 38χρονος σούπερ σταρ σημείωσε δύο γκολ στη νίκη της ομάδας του με 4-0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ για το MLS, με τον Σκαλόνι να τονίζει πως θα συζητήσει μαζί του για την κατάστασή του πριν πάρει την τελική απόφαση για τη συμμετοχή του.

«Τον είδα να παίζει το Σάββατο και, απ’ όσο γνωρίζω, τελείωσε το ματς χωρίς πρόβλημα. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη», ανέφερε ο Σκαλόνι. «Έχουμε μία τελευταία προπόνηση πριν το αυριανό παιχνίδι και, όπως πάντα, θα μιλήσω μαζί του. Αν είναι σε καλή κατάσταση, θα αγωνιστεί».

Η αναμέτρηση με το Πουέρτο Ρίκο θα διεξαχθεί στο Chase Stadium του Φορτ Λόντερντεϊλ, έδρα της Ίντερ Μαϊάμι, μετά τη μεταφορά του αγώνα από το Σικάγο για λόγους ασφαλείας και οργάνωσης.