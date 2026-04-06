Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για το παιχνίδι της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (7/4, 21:15, Novasports 4HD) για την 36η αγωνιστική της Euroleague. H νίκη της ομάδας του με +12 (89-77) επί των «ερυθρόλευκων» για την 2η αγωνιστική της Euroleague, δεν μετράει για τον Ιταλό τεχνικό, για το ματς του Φαλήρου.

Εξάλλου, η ομάδα του Πειραιά θα υποδεχτεί τη «βασίλισσα» ως πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα και με μία νίκη περισσότερη, σε μία πολύ αμφίρροπη αναμέτρηση.

Είναι «ένα δύσκολο ματς απέναντι στον πρώτο της Euroleague», κατέθεσε ο Σέρτζιο Σκαριόλο κατά την αναχώρηση της αποστολής από τη Μαδρίτη με προορισμό την Αθήνα. Ο Σέρχιο Γιουλ, ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός δεν θα ξεχάσει ποτέ, αφού ήταν αυτός που του στέρησε τον τίτλο στο Κάουνας το 2023, επισήμανε: «Προσεγγίζουμε τον αγώνα σαν να ήταν… τελικός».

Αναλυτικά, ο Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό:

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο ματς απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της Euroleague. Διαθέτουν σπουδαίους παίκτες και έναν πυρήνα που παίζει μαζί εδώ και πολύ καιρό, υπό τις οδηγίες του ίδιου προπονητή. Παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ, συνδυάζοντας δυνατούς ατομικά παίκτες με μία εξαιρετική ομαδική φιλοσοφία. Στόχος μας είναι να δείξουμε την ίδια νοοτροπία, προετοιμασία και προσωπικότητα που έχουμε δείξει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια μας τους τελευταίους μήνες. Αν το παιχνίδι καταλήξει και πάλι σε μια σφιχτή αναμέτρηση, πρέπει να είμαστε πιο οξυδερκείς, πιο ακριβείς και σε εγρήγορση για να πάρουμε τελικά τη νίκη. Όπως όλοι οι αθλητές, εστιάζουμε σε ένα παιχνίδι τη φορά. Γνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία, τα οποία μας έχουν επιτρέψει να πάμε οπουδήποτε, να κοιτάξουμε κάθε αντίπαλο στα μάτια και να ανταγωνιστούμε, όπως έχουμε δείξει εδώ και μήνες. Σεβόμαστε τη δύναμή τους, είναι δικαιωματικά το Νο1 αυτή τη στιγμή. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίζει η ομάδα, ειδικά εκτός έδρας. Δεν είμαι ευχαριστημένος που χάσαμε πέντε παιχνίδια με 1 ή 2 πόντους διαφορά. Μερικές φορές είναι θέμα τύχης, διαιτησίας, λαθών, άμυνας, επίθεσης ή του τι κάναμε στα προηγούμενα 2 λεπτά. Οι προπονητές αναλύουν τα πάντα καθημερινά, αλλά η κρίσιμη στιγμή εξαρτάται από τους παίκτες: επικοινωνία, συγκέντρωση, προσοχή, αποφασιστικότητα. Δεν υπάρχει τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιείς το τάιμ-άουτ σου με σύνεση, αλλά οι πιο συγκεντρωμένοι, γενναίοι και έμπειροι παίκτες πρέπει να βγουν μπροστά».

Από την πλευρά του ο Σέρχιο Γιουλ τόνισε: «Προσεγγίζουμε τον αγώνα σαν να ήταν… τελικός, γιατί θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας να τερματίσουμε στην τετράδα. Ο Ολυμπιακός είναι άμεσος αντίπαλός μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχει πολύ καλή πορεία και παίζει σε υψηλό επίπεδο. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, όπως πάντα στην Ελλάδα, αλλά η ομάδα είναι αποφασισμένη να παίξει καλά και να πάρει τη νίκη. Ένα από τα “κλειδιά” θα είναι να ανταποκριθούμε στη σκληρότητά τους. Είναι μια πολύ δυναμική ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Επίσης, πρέπει να προσέξουμε τους πολλούς ταλαντούχους παίκτες που διαθέτουν και που μπορούν να κρίνουν τα παιχνίδια. Ταυτόχρονα, πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας, στο να κάνουμε αυτά που ξέρουμε να κάνουμε καλά, ώστε να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να νικήσουμε».