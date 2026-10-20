Σύννεφα έχουν αρχίσει να μαζεύονται πάνω από τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διοίκησης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισπανών δημοσιογράφων, ο πρόεδρος των «μερένχες», Φλορεντίνο Πέρεθ, εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για την τεχνική ηγεσία, σε περίπτωση που η κατάσταση δεν βελτιωθεί.

Συγκεκριμένα τα ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η διοίκηση είναι δυσαρεστημένη από την πορεία της ομάδας και κυρίως από την απουσία σαφούς αγωνιστικής ταυτότητας. Οι εμφανίσεις της Ρεάλ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν παρουσιάζουν την πρόοδο που περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου, παρά τις κινήσεις που έγιναν για την ενίσχυση του ρόστερ το καλοκαίρι.

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