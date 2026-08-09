Ασταμάτητος είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο Έλληνας φορ βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση στο ξεκίνημα της σεζόν και σκοράρει κατά ριπάς!

Μετά τα πέντε γκολ που σημείωσε στα προκριματικά του Champions League απέναντι στη Σεν Γκάλεν και τη Χαρτς, βρήκε δίχτυα και στην πρεμιέρα του πορτογαλικού πρωταθλήματος!

Θύμα του η Ακαντέμικα Βισέου, με τον 27χρονο στράικερ να χρειάζεται δέκα λεπτά για να ανοίξει το σκορ για τους «αετούς» στο ματς της 1ης αγωνιστικής.

Ο Παυλίδης πήρε τη μπάλα από τον Πρεστιάνι, κοντρόλαρε με το στήθος και με σουτ την έστειλε στα δίχτυα.