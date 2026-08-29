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Σε ελληνικό… γλέντι με όχι και τόσο χαρούμενο τέλος εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο για την πρεμιέρα της Bundesliga. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σέρβιρε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε, ωστόσο ο τελευταίος αποχώρησε τραυματίας από το «Signal Iduna Park».
Μόλις στο 9’ ο Καρέτσας έδωσε ασίστ στον Γκιρασί, ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Ντόρτμουντ, ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Κωνσταντέλιας σκόραρε και άνοιξε λογαριασμό στη Γερμανία.
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