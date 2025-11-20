Μετά από τέσσερις μήνες αναμονής ο Νεϊμάρ επέστρεψε (επιτέλους) στα γκολ, με τη φανέλα της Σάντος.

Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος επιθετικός άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα απέναντι στη Μιρασόλ, σε ένα ματς όμως, που ο φημισμένος βραζιλιάνικος σύλλογος έμεινε εν τέλει στην ισοπαλία (1-1).

Ο Νεϊμάρ τους τελευταίους μήνες έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχείς τραυματισμούς και αμφισβητείται ανοιχτά από τους φιλάθλους της Σάντος, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να είναι κοντά στη διακεκαυμένη ζώνη του υποβιβασμού.