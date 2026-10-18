Ο Τάσος Δουβίκας βρήκε δίχτυα και δικαίωσε τον Σεσκ Φάμπρεγας που του έδωσε γι’ άλλη μια φορά φανέλα βασικού. Ο Έλληνας διεθνής φορ σκόραρε στο 58ο λεπτό κλείδωσε το «τρίποντο» για την ομάδα του στο «Αρτέμιο Φράνκι» με 3-1 επί της Φιορεντίνα.

Στην 7η συμμετοχή του στη Serie A σκόραρε για 3η φορά, μετά από ασίστ του Νίκο Πας, ο οποίος νωρίτερα είχε βρει δίχτυα. Ήταν η 4η εφετινή νίκη για την Κόμο στο πρωτάθλημα, χάρη στην οποία ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

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