Ο Βαγγέλης Παυλίδης, σκόραρε δις απέναντι στην Εστρέλα Αμαντόρα, έφτασε τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα και συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα των «Λουζιτανών».

