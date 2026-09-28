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Με πρωταγωνιστή τον Σαμουέλ Μουτουσαμί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επικράτησε 2-0 της Ζιμπάμπουε σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Ο άσος του Ατρόμητου έκλεψε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του και κάνοντας μια τρομερή κούρσα σχεδόν ολόκληρου γηπέδου ολοκλήρωσε τη φάση με γκολ.
For those that question why Desabre continues to select Moutousammy. He does the work of a defender, midfielder and a striker all in one play here. Mutu na biso! 🐆🇨🇩 pic.twitter.com/LWUDFnM1lf
— Jon Olangi 🇨🇩 (@JonOlangi) September 28, 2026