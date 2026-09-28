Με πρωταγωνιστή τον Σαμουέλ Μουτουσαμί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επικράτησε 2-0 της Ζιμπάμπουε σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο άσος του Ατρόμητου έκλεψε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του και κάνοντας μια τρομερή κούρσα σχεδόν ολόκληρου γηπέδου ολοκλήρωσε τη φάση με γκολ.