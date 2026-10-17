Η Μπάγερν δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Λειψία, την οποία διέλυσε με 6-1 για την 6η αγωνιστική της Bundesliga και πάτησε την κορυφή της βαθμολογίας εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία της Ντόρτμουντ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με το «μαχαίρι στα δόντια» και έχασαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 2ο λεπτό, με το σουτ του Χάρι Κέιν από το ύψος της περιοχής να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Βάντερφουρτ.

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