Η Χαρτς απέδειξε πως είναι ικανή να απειλήσει το «δίπολο» Σέλτικ-Ρέιντζερς στη Σκωτία, καθώς η ομάδα του Εδιμβούργου νίκησε στην έδρα της την πρωταθλήτρια Σέλτικ με 3-1, για την 9η αγωνιστική στην Premiership Σκωτίας, και συνεχίζει την πορεία της για να γράψει φέτος ιστορία και να πάρει τον τίτλο από τις δύο ομάδες της Γλασκώβης.

Για τους νικητές ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ήταν ξανά στη βασική ενδεκάδα και μάλιστα ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 52ο λεπτό.

Με τη νίκη της αυτή η Χαρτς αύξησε τη διαφορά της από την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς στους οκτώ βαθμούς, και φαντάζει πλέον ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.