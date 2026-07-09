Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποχώρησε από την Πορτογαλία, μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στη φάση των «16» που έφερε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ισπανός δεν αναμένεται να μείνει καιρό μακριά από τους πάγκους, καθώς ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Σκωτίας.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS» έχει δεχθεί επίσημη πρόταση να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας και φέρεται ισχυρό φαβορί, μεταξύ των υποψηφίων για να διαδεχθεί τον Στιβ Κλαρκ στη θέση του προπονητή.