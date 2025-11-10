Πλήγμα στη Σκωτία με τους τραυματισμούς των Γκίλμουρ, Μίλερ και ΜακΚρόρι, εν όψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα (15/11) για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ενώ ο μέσος τη Νάπολι, Μπίλι Γκίλμουρ παραμένει στην αποστολή, προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανότητες να αγωνιστεί ενάντια στην Δανία τρεις ημέρες αργότερα στην Κοπεγχάγη, ο μέσος της Ουντινέζε, Λένον Μίλερ, και ο αμυντικός της Μπρίστολ Σίτι, Ρος ΜακΚρόρι, αποκλείστηκαν

Δύο μέσοι έχουν προστεθεί στην αποστολή του Στιβ Κλαρκ, ο Κόνορ Μπάρον της Ρέιντζερς και ο έΆντι Ίρβινγκ της Γουέστ Χαμ, όπως αναφΈρει το BBC.

«Ο Μπίλι Γκίλμουρ δεν θα ταξιδέψει στο προπονητικό καμπ στην Τουρκία λόγω τραυματισμού, επομένως δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα εναντίον της Ελλάδας», ανέφερε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας

Ο Μίλερ έλειπε από την ομάδα της Ουντινέζε, καθώς ηττήθηκε με 2-0 από τη Ρόμα, ενώ ο ΜακΚρόρι αποχώρησε μετά το 57ο λεπτό της ισοπαλίας της Μπρίστολ Σίτι με 1-1 εναντίον της Γουότφορντ.

Ο ΜακΚρόρι είχε κληθεί από τον προπονητή της Σκωτίας Κλαρκ για να αναλάβει τη θέση του δεξιού μπακ, μαζί με τον Άαρον Χίκι της Μπρέντφορντ, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του τελευταίου διεθνούς παραθύρου, ενώ οι Μαξ Τζόνστον της Ντέρμπι και Νέιθαν Πάτερσον της Έβερτον είναι πλέον εκτός δράσης.

Πηγή: ΑΠΕ