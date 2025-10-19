Θύμα έκπληξης έπεσε η Σέλτικ, καθώς ηττήθηκε την Κυριακή στο Νταντί από την τοπική ομάδα με 2-0, στην αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 8ης αγωνιστικής στην Premiership της Σκωτίας.

Μπορεί οι «καθολικοί» να είναι οι πρωταθλητές Σκωτίας και να ήταν το θεωρητικό φαβορί του ματς στο «Ντενς Παρκ», αλλά δεν δικαιολόγησαν αυτό τον «τίτλο» και έχασαν τρεις πολύτιμους βαθμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο Χαρτς.

Ο Κλαρκ Ρόμπερτσον έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ στο 18ο λεπτό, ενώ η Νταντί διπλασίασε τα τέρματά της στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+1΄), χάρη στο αυτογκόλ του Κάμερον Κάρτερ-Βίκερς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νταντί πανηγύρισε εντός έδρας νίκη επί της Σέλτικ για πρώτη φορά εδώ και 37 χρόνια!

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Χιμπέρνιαν-Λίβινγκστον 4-0

Μάδεργουελ-Φόλκερκ 1-2

Ρέιντζερς-Νταντί Γιουν. 2-2

Σεντ Μίρεν-Αμπερντίν 0-1

Κιλμάρνοκ-Χαρτς 0-3

Νταντί-Σέλτικ 2-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες):

Χαρτς 22

Σέλτικ 17

Χιμπέρνιαν 11

Νταντί Γιουνάιτεντ 10

Κιλμάρνοκ 10

Ρέιντζερς 9

Σεντ Μίρεν 9

Φόλκερκ 9

Νταντί 9 -9αγ.

Μάδεργουελ 8

Αμπερντίν 7

Λίβινγκστον 6 -9αγ.

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ