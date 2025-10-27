Ο λεκτικός καβγάς ανάμεσα στον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης Βινίσιους Τζούνιορ και τον προπονητή των Μαδριλένων Τσάμπι Αλόνσο, την ώρα που ο πρώτος γινόταν αλλαγή στο Clasico, που ολοκληρώθηκε με νίκη των γηπεδούχων2-1 επί της Μπαρτσελόνα, ήταν ένα ακόμη συμβάν που σημάδεψε το γεμάτο πάθος, ένταση και σκληρά μαρκαρίσματα ντέρμπι της La Liga.

Αποκαλυπτικά των όσων συνέβησαν, ανάμεσα σε παίκτη και προπονητή, είναι τα δημοσιεύματα Ισπανικών ΜΜΕ τα οποία αποκάλυψαν τα όσα είπε ο Βραζιλιάνος την ώρα που γινόταν αλλαγή στο Clasico, αλλά και την «αιχμηρή» απάντηση του προπονητή του.

Συγκεκριμένα την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, είχε έντονο λεκτικό διάλογο με τον προπονητή του.

«Εγώ; Εγώ αλλαγή;», φώναξε στον Αλόνσο, ο οποίος του απάντησε σε έντονο ύφος: «Έλα, βγες γρήγορα μ@λ@κ@!».

🚨 The Full Clip Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute, Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬 He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

Η αντίδραση του Βραζιλιάνου άσου στη συνέχεια ήταν ακόμη χειρότερη. Συγκεκριμένα κοιτάζοντας ψηλά, φώναξε στον προπονητή του: «Άντε γ@@@σου!». Στη συνέχεια ενώ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε εμφανώς εκνευρισμένος: «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!».

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος