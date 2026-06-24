Ο κόσμος του αθλητισμού στη Σλοβακία έχει βυθιστεί σε πένθος από την είδηση, ότι η 24χρονη Ολυμπιονίκης τοξοβολίας Ντενίσα Μπαράνκοβα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Πετρζάλκα της πρωτεύουσας της Σλοβακίας, όταν ένας 42χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια βγήκε από τον δρόμο, παρασύροντας δύο πεζούς που βρίσκονταν σε παρακείμενο χώρο πρασίνου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr