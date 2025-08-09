Ο 22χρονος διεθνής μέσος Χρήστος Ζαφείρης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στους αγωνιστικούς χώρους της Τσεχίας, καθώς στον αποψινό αγώνα της Σλάβια Πράγας κόντρα στην Τέπλιτσε, σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ εκτελώντας με το αριστερό τον αντίπαλο τερματοφύλακα από πολύ πλάγια θέση.

Ο Ζαφείρης, που αγωνίστηκε ως βασικός και στο τέταρτο παιχνίδι της Σλάβια πέρασε κυριολεκτικά την μπάλα από το… μάτι της βελόνας, καθώς έγινε κάτοχός της στη γωνία της περιοχής από τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ την έστειλε κάτω από τα πόδια του αντιπάλου τερματοφύλακα.

🥜 Tebe vyjeslim taky CHRISTOS ZAFEIRIS 🔥😎 #skstep pic.twitter.com/ttJPuUsOBz — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 9, 2025

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ που πέτυχε φέτος ο Έλληνας διεθνής για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε.