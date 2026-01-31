Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να επιστρέψει η Σουόνσι στην Premier League θα έχει ο Snoop Dogg. Ο Αμερικανός ράπερ και παραγωγός, μετά την επένδυσή του στον σύλλογο της Championship, μαζί με τον Κροάτη μέσο Λούκα Μόντριτς και τη Μάρθα Στιούαρτ έχει δει το νέο εγχείρημα πολύ ζεστά!

«Θέλω να είμαι πραγματικά ενεργός, θέλω να πάρω τον σύλλογο σε μία κατεύθυνση που ίσως δεν έχει ακολουθήσει ξανά», δήλωσε στο Wales Online και πρόσθεσε: «Θέλουμε να πάμε τη Σουόνσι στην Premier League και, για να το πετύχουμε αυτό, θα χρειαστούμε χρήματα – αυτή είναι η πραγματικότητα του παιχνιδιού στις μέρες μας».

Η Σουόνσι βρίσκεται στη 16η θέση της αγγλικής Championship, με πάνω από τη μισή σεζόν να έχει ήδη παιχτεί, και απέχει αρκετά από τις θέσεις των play-off, ωστόσο ο 54χρονος Αμερικανός πιστεύει ότι η σεζόν μπορεί ακόμα να έχει θετικά στοιχεία.

«Η πορεία είναι σταθερή και, παρόλο που η Σουόνσι είναι ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ, πρέπει να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και για τη φετινή σεζόν. Στην Championship πρέπει πάντα να πιστεύεις ότι μια θέση στα play-off δίνει ελπίδες. Σε αυτό το άθλημα πρέπει να ονειρεύεσαι».

Για τους φίλους της ομάδα της Ουαλίας, είπε: «Αυτοί οι φίλαθλοι είναι παθιασμένοι, είναι αληθινοί, και θέλω να ακούσω τι έχουν να πουν όταν βρεθώ στη Σουόνσι».