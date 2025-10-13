Ο Γκλάισον Μπρέμερ, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για ρήξη μηνίσκου. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Γιουβέντους μένει εκτός δράσης γι΄ άλλη μια φορά, μετά από τον σοβαρό τραυματισμό στον χιαστό σύνδεσμο που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης γι΄ αρκετό καιρό.

Σήμερα το πρωί, στη Λιόν, ο ποδοσφαιριστής των «Μπιανκονέρι» υποβλήθηκε σε εξέταση από τον Δρ. Σόνερι-Κοτέ, ο οποίος διέγνωσε ρήξη έσω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Τις επόμενες ώρες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος του Τορίνο, ο παίκτης θα υποβληθεί σε επιλεκτική αρθροσκοπική μηνισκεκτομή.

Ο χρόνος ανάρρωσης θα καθοριστεί μετά την επέμβαση, αλλά δεδομένου ότι το γόνατο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πέρυσι για αποκατάσταση χιαστού συνδέσμου, είναι βέβαιο ότι η επιστροφή του στο γήπεδο δεν θα είναι βιαστική.

Προς το παρόν, η απουσία του φαίνεται βέβαιη, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου.