Ο μέσος της Μπαρτσελόνα, Γκάβι, θα μείνει εκτός δράσης για πέντε μήνες μετά από χειρουργική επέμβαση, που υποβλήθηκε στο γόνατο για την αντιμετώπιση τραυματισμού στον μηνίσκο, όπως ανακοίνωσαν οι πρωταθλητές της LaLiga.

Ο 21χρονος διεθνής Ισπανός, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL) τον Νοέμβριο του 2023, τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο σε προπόνηση τον Αύγουστο, αφού συμμετείχε στους δύο πρώτους αγώνες της Μπάρτσα στη σεζόν.

«Ο Γκάβι υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση για την αντιμετώπιση ενός τραυματισμού στον έσω μηνίσκο, ο οποίος ράφτηκε για να διατηρηθεί. Ο χρόνος ανάρρωσης εκτιμάται σε περίπου τέσσερις-πέντε μήνες», ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε ανακοίνωσή της.

Οι Καταλανοί είναι δεύτεροι στη LaLiga, πέντε βαθμούς πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά με έναν αγώνα λιγότερο κι επισκέπτονται τη Ρεάλ Οβιέδο την Πέμπτη.