Σοκ έχει προκαλέσει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάγιο Τάσιο. Ο 41χρονος πρώην επιθετικός έχασε την ζωή του στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ένα τραγικό περιστατικό το οποίο σημειώθηκε κατά την διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε δρόμο όπου εργάζονταν, όταν ένας τοίχος κατέρρευσε και τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Το δυστύχημα βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, ενώ συνολικά πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία.

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