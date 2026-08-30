Άσχημα νέα για τον Γενς Στάγκε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Βέρντερ Βρέμης στη Bundesliga. Ο 29χρονος Δανός μέσος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο Στάγκε συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα του Σαββάτου όμως,κατά την διάρκεια άσκησης με πάσες και τελειώματα ένιωσε ενοχλήσεις στην περιοχή του μηρού και του γονάτου με αποτέλεσμα να μην τελειώσει την προπόνηση από την οποία αποχώρησε με ειδικό όχημα.

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