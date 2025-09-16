Τραγικό θάνατο βρήκε ο Ιταλός σκιέρ, Ματέο Φραντσόζο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του, μετά από πτώση κατά την διάρκεια προπόνησης, στην Χιλή το περασμένο Σάββατο.

«Πέθανε σε κλινική στο Σαντιάγο της Χιλής, από το εγκεφαλικό οίδημα που προκλήθηκε από την πτώση του σε μια πλαγιά στη Λα Πάρβα, 50 χλμ. από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, αναφέρεται στην ανακοίνωση της η Ιταλική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων (FISI).

Δέκα Ιταλοί σκιέρ μετέβησαν στην Χιλή από τις αρχές Σεπτεμβρίου για να προετοιμασθούν για την επερχόμενη χιονοδρομική σεζόν, με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία τον Φεβρουάριο στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Ο 25χρονος Ματέο Φραντσόζο είχε διακριθεί στις κατηγορίες εφήβων, τερματίζοντας τέταρτος στην κατάβαση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2020 στο Νάρβικ της Νορβηγίας.

Από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2021, είχε λάβει μέρος σε 17 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου Αλπικού Σκι.

«Είναι απίστευτα λυπηρό. Πριν από τρεις εβδομάδες, έκανα σκι στην ίδια πλαγιά… Αναπαύσου εν ειρήνη, Ματέο», έγραψε συγκλονισμένη η κορυφαία Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του σκι, Λίντσεϊ Βον, πολλάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης του 2010, στο Instagram.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος Ιταλού σκιέρ σε λιγότερο από ένα χρόνο. Τον Οκτώβριο του 2024, η Ματίλντε Λορέντζι, μέλος της εφεδρικής ομάδας της ιταλικής ομάδας σκι, σκοτώθηκε σε ηλικία 19 ετών μετά από πτώση κατά την διάρκεια προπόνησης στην πλαγιά Grawand G1 στο Βαλ Σενάλες της βορειοανατολικής Ιταλίας.