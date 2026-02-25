Ο σοβαρός τραυματισμός του Βινς Γουίλιαμς επισκίασε προ ημερών την αναμέτρηση Ρόκετς–Τζαζ, με το περιστατικό να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Ο 25χρονος γκαρντ της Γιούτα υπέστη ρήξη χιαστού έπειτα από ένα απρόσεκτο και κατά πολλούς απαράδεκτο, σπρώξιμο του Τάρι Ίζον. Η φάση σημειώθηκε την ώρα που ο Γουίλιαμς επέστρεφε στην άμυνα, χωρίς να έχει την μπάλα στα χέρια του. Το σπρώξιμο του φόργουορντ του Χιούστον του χάλασε τον βηματισμό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει άτσαλα στο παρκέ.

