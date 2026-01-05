Σαν να μην έφτανε στη Μάντσεστερ Σίτι η δεύτερη διαδοχική ισοπαλία στην Πρέμιερ Λιγκ, που έδωσε την ευκαιρία στην Άρσεναλ να ξεφύγει ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία, στο ματς με την Τσέλσι (1-1) ο Πεπ Γκουαρντιόλα είδε και τον Γιόσκο Γκβάρντιολ να τραυματίζεται.

Μάλιστα ο τραυματισμός του Κροάτη μπακ είναι σοβαρός και θα τον αναγκάσει να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου.

Ο 23χρονος αμυντικός απέναντι στους Λονδρέζους υπέστη κάταγμα κνήμης και θα χειρουργηθεί μέσα στην εβδομάδα για να αποκατασταθεί το πρόβλημά του.

Το ακριβές διάστημα της αποχής του από τους αγωνιστικούς χώρους θα κριθεί μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο θεωρείται αρκετά πιθανό να χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς.