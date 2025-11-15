Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Βαρύ πλήγμα για την Αναντολού Εφές αποτελεί η απώλεια του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση της Παρασκευής (14/11) απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, φεύγοντας υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Η Εφές επικράτησε 74-72 στο «Σινάν Ερντέμ», ωστόσο η επόμενη μέρα έφερε δυσάρεστα νέα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Λάρκιν έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον μηρό, τραυματισμός που τον θέτει εκτός για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες.

Η απώλεια είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Λάρκιν πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη Euroleague, μετρώντας 15,8 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο, αποτελώντας έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της Εφές.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αναντολού Εφές #Λάρκιν #τραυματισμός