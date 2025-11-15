Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Βαρύ πλήγμα για την Αναντολού Εφές αποτελεί η απώλεια του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση της Παρασκευής (14/11) απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, φεύγοντας υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Η Εφές επικράτησε 74-72 στο «Σινάν Ερντέμ», ωστόσο η επόμενη μέρα έφερε δυσάρεστα νέα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του συλλόγου, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Λάρκιν έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον μηρό, τραυματισμός που τον θέτει εκτός για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες.

Η απώλεια είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Λάρκιν πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στη Euroleague, μετρώντας 15,8 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο, αποτελώντας έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της Εφές.