Η πολωνική δικαιοσύνη προχώρησε σήμερα στη σύλληψη του προέδρου της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ράντοσλαβ Πιέσιεβιτς, στο πλαίσιο έρευνας για την πτωχευμένη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Zondacrypto. Τη σύλληψη επιβεβαίωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας της χώρας, Βάλντεμαρ Γιούρεκ, μέσω ανάρτησής του στο X, σημειώνοντας ότι η εισαγγελία θα δώσει περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με τη συμμετοχή του.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα, ο Πιέσιεβιτς συνελήφθη στο σπίτι του στη Βαρσοβία από αξιωματικούς του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος, ύστερα από εντολή του τμήματος της Εθνικής Εισαγγελίας στο Κατοβίτσε. Δεν πρόβαλε αντίσταση και μεταφέρθηκε για κατάθεση στην εισαγγελία. Οι επίσημες κατηγορίες δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί, όμως ανεπίσημα επιβεβαιώνεται πως συνδέονται με την υπόθεση Zondacrypto. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ενδεχόμενη προσωρινή κράτηση.

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