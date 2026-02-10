Άσχημα είναι τα νέα για τον Σάμου, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στο ντέρμπι με τη Σπόρτινγκ αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σοβαρός. Ο 21χρονος Ισπανός διεθνής επιθετικός της Πόρτο υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατό του, γεγονός που τον θέτει νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Παράλληλα, ο Σάμου δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την εθνική Ισπανίας, στην οποία είχε καθιερωθεί από τον Νοέμβριο του 2024, όντας σταθερά στις κλήσεις του εκλέκτορα Λουίς ντε λα Φουέντε.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο νεαρός φορ μετράει 20 γκολ σε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η Πόρτο τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2024 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, καταβάλλοντας το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ.