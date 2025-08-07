Σοκ στην Τότεναμ πριν καν ξεκινήσει η νέα σεζόν, καθώς ο Τζέιμς Μάντισον υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου 2025-26.

Ο Άγγλος αμυντικός τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή (3/8), σε φιλικό με τη Νιούκαστλ, στο ίδιο γόνατο που τον είχε ταλαιπωρήσει τον περασμένο Μάιο και τον υποχρέωσε να χάσει τον τελικό του Europa League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάντισον είχε 12 γκολ και 11 ασίστ την περασμένη χρονιά, συνεισφέροντας στην πορεία των «σπερς» ως την κατάκτηση του Europa League, το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου μετά από 17 χρόνια, που παράλληλα έδωσε στην ομάδα του Λονδίνου το εισιτήριο για το Champions League της νέας περιόδου.

Η Τότεναμ ξεκινά τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις την προσεχή Τετάρτη (13/8), όταν θα αντιμετωπίσει στο Ούντινε την Παρί Σεν Ζερμέν, στην αναμέτρηση για το Σούπερ Καπ Ευρώπης. Στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος, η ομάδα του Τόμας Φρανκ θα υποδεχθεί στις 16/8 τη νεοφώτιστη Μπέρνλι.