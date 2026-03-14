Η Λέτσε γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» στο ματς για την 29η αγωνιστική της Serie A, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Ο Λαμέκ Μπαντά των φιλοξενούμενων κατέρρευσε στο γήπεδο λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης κρατώντας το στήθος του, προκαλώντας ανησυχία στους ποδοσφαιριστές και τους πάγκους των δύο ομάδων, ενώ στις εξέδρες επικρατούσε απόλυτη σιγή.

Ο παίκτης της Λέτσε από τη Ζάμπια έπεσε στο χορτάρι στο 87ο λεπτό με τους ποδοσφαιριστές να καλούν με χαρακτηριστικές κινήσεις ιατρική βοήθεια.

Ο Μπαντά, που έχασε τις αισθήσεις του, πήρε άμεσα βοήθεια από τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων και χρειάστηκε φορείο για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ευτυχώς ο εξτρέμ αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του και η περιπέτειά του έλαβε τέλος.