«Ραντεβού με την ατυχία είχε στην προπόνηση του ΑΠΟΕΛ ο διεθνής επιθετικός Πιέρος Σωτηρίου, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού έπειτα από ενέργεια του συμπαίκτη του, Βίτορ Μιρ. Ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, προκαλώντας σοκ στην ομάδα και στους οπαδούς.

Αρχικά κυκλοφόρησαν φήμες πως ο προπονητής της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία αντέδρασε έντονα και πως έδιωξε από την προπόνηση τον Βραζιλιάνο όμως, κάτι τέτοιο ο ΑΠΟΕΛ το διαψεύδει επίσημα και κατηγορηματικά, Άλλωστε ο Μιρ είναι απαρηγόρητος…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr