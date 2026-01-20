Ρήξη πρόσθιου χιαστού υπέστη στην αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Μαϊάμι Χιτ ο Τζίμι Μπάτλερ με αποτέλεσμα η σεζόν για τον Αμερικανό να τελειώσει στον εν λόγω αγώνα.

Σε μια διεκδίκηση με το Μίτσελ ο Μπάτλερ έπεσε άτσαλα στο έδαφος και τα χειρότερα δυστυχώς… δεν τα απέφυγε.

Οι «πολεμιστές» είναι αναγκασμένοι για το υπόλοιπο της σεζόν να πορευθούν με την απουσία ενός εκ των κομβικότερων παικτών της ομάδας τους καθώς ο 36 χρόνος σταρ είχε συνολικά μέσο όρο μέχρι στιγμής την φετινή σεζόν στο ΝΒΑ 20 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ.

Ο Σαμς Σαράνια του ESPN με ανάρτησή του στα social media έφερε στο φως τα δυσάρεστα για την ομάδα του Στιβ Κερ.