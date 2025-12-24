Πολύ σοβαρό αποδείχθηκε το πρόβλημα του Καμ Ουίτμορ, το οποίο τον κράτησε εκτός δράσης στα τελευταία παιχνίδια των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο 21χρονος Αμερικανός σμολ φόργουορντ το τελευταίο διάστημα αισθανόταν ενοχλήσεις στον ώμο και, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, αυτές οφείλονται σε θρόμβωση βαθιάς φλέβας, όπως ανέφερε το «ESPN».

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, οι πιθανότητες ν’ αγωνιστεί ξανά o Ουίτμορ την τρέχουσα σεζόν φαίνονται ελάχιστες.

Υπενθυμίζεται ότι θρόμβωση στον ώμο είχε υποστεί και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα την περασμένη σεζόν με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της χρονιάς.