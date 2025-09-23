Ισχυρό πλήγμα υπέστησαν οι Χιούστον Ρόκετς, καθώς ο Φρεντ ΒανΒλίτ υπέστη ρήξη χιαστού σε προπόνηση και αναμένεται να χάσει ολόκληρη τη σεζόν 2025/26, όπως μετέδωσε το ESPN.

Ο 30χρονος γκαρντ, All Star το 2021/22 και πρωταθλητής ΝΒΑ το 2019 με τους Τορόντο Ράπτορς, υπήρξε καθοριστικός στην αγωνιστική αναγέννηση των «ρουκετών».

Ο ΒανΒλίτ, ο οποίος υπέγραψε τον Ιούνιο διετές συμβόλαιο επέκτασης ύψους 50 εκατ. δολαρίων με οψιόν παίκτη για το 2026/27, είχε πέρσι 14,1 πόντους ανά αγώνα στη regular season (χαμηλότερη επίδοσή του από το 2018/19), αλλά ανέβασε κατακόρυφα την παραγωγικότητά του στα πλέι οφ με 18,7 πόντους μέσο όρο.

Συνολικά στην καριέρα του μετρά 14,9 πόντους και 5,7 ασίστ ανά αγώνα, έχοντας καθιερωθεί ως σκληροτράχηλος αμυντικός και δημιουργός, με έφεση στο τρίποντο (7,7 προσπάθειες ανά ματς πέρσι). Πλέον, το βάρος στον «άσο» πέφτει στους Ριντ Σέπαρντ και Άαρον Χόλιντεϊ, με τους Ρόκετς να έχουν περιορισμένες επιλογές ενίσχυσης λόγω salary cap.