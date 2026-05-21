Κόπηκε από την Εθνική Αγγλίας

Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν θα πάει στο Μουντιάλ, καθώς ο ομοσπονδιακός προπονητής Τόμας Τούχελ δεν θα τον συμπεριλάβει στην τελική αποστολή των «Τριών Λιονταριών». Ο Άγγλος αμυντικός είναι σοκαρισμένος και απαρηγόρητος ενώ η λίστα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το πρωί της Παρασκευής (22/5) στο Γουέμπλεϊ.

Ο κεντρικός αμυντικός και εκ των αρχηγών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει καταγράψει 66 συμμετοχές με το εθνόσημο και αποτελούσε βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής της Αγγλίας στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις.

Ο ίδιος γνωστοποίησε την είδηση μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram την Πέμπτη (21/5). «Ήμουν βέβαιος ότι θα μπορούσα να παίξω σημαντικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μου, με βάση τη σεζόν που πραγματοποίησα. Η απόφαση αυτή με άφησε σοκαρισμένο και συντετριμμένο», έγραψε ο 33χρονος και συνέχισε:

«Δεν αγάπησα τίποτα περισσότερο από το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι στους παίκτες ό,τι καλύτερο αυτό το καλοκαίρι».

Πολλοί θεωρούσαν δεδομένη την παρουσία του στην αποστολή, μετά την εντυπωσιακή επιστροφή του σε υψηλό επίπεδο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στην Premier League και στην επιστροφή της ομάδας στο Champions League.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούχελ επικοινώνησε τηλεφωνικά την Πέμπτη με τους παίκτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική αποστολή για το τουρνουά που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.