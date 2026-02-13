Τρεις ημέρες χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα 10.000 προφυλακτικά που διατέθηκαν στους αθλητές στην Κορτίνα Ντ’ Αμπέτσο, στο πλαίσιο των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Την πληροφορία δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα «La Stampa», η οποία μίλησε με αθλητές υπό τον όρο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Προφυλακτικά διανέμονται σε όλες τις διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων είτε θερινών είτε χειμερινών.

Στην Ιταλία, με 2.871 αθλητές να αγωνίζονται, η διοργανώτρια αρχή επέλεξε έναν πολύ μικρότερο αριθμό σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου φιλοξένησε πέντε φορές μεγαλύτερο αριθμό αθλητών και αρχικά διανεμήθηκαν 300.000 προφυλακτικά.

Σύμφωνα με την πηγή της La Stampa, δεν υπάρχει ακόμη πρόβλεψη για το πότε θα αναπληρωθεί το προϊόν στο Ολυμπιακό Χωριό Fiames στην Κορτίνα.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Αmilano/Cortina 2026 μπήκαν στην δέκατη ημέρα τους, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.