Ο Χρήστος Τζόλης συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπριζ, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ στη νίκη 4-2 επί της Άντερλεχτ, στην πρεμιέρα των Play-offs της Jupiler League. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Μπριζ μείωσε ξανά στον έναν βαθμό τη διαφορά από την πρωτοπόρο Σεντ Ζιλουάζ.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος, σκοράροντας με τους Σαμπέ (15’), Στάνκοβιτς (29’, από ασίστ Τζόλη) και τον ίδιο τον Έλληνα διεθνή (37’). Η Άντερλεχτ αντέδρασε μειώνοντας με Αζάρ (55’) και Τσέτκοβιτς (90’+1’), όμως στο 90’+4’ ο Βερνάντ, έπειτα από δεύτερη ασίστ του Τζόλη, «σφράγισε» το τρίποντο.

