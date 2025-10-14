Η Σουηδία απέλυσε τον προπονητή της Γιον Νταλ Τόμασον, όπως ανακοίνωσε (14/10), η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, μετά από ένα κακό ξεκίνημα των Σκανδιναβών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο τους άφησε στην τελευταία θέση του 2ου ομίλου, με έναν βαθμό σε τέσσερις αγώνες.

Ο τελευταίος αγώνας του Τόμασον ως προπονητής, ήταν η χθεσινή (13/10), εντός έδρας ήττα με 1-0 από το Κόσοβο, που ήταν η τρίτη συνεχόμενη αποτυχία για την ομάδα του.

«Η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας βασίζεται στο γεγονός ότι η εθνική ομάδα ανδρών δεν έχει επιτύχει τα αποτελέσματα που ελπίζαμε», δήλωσε ο Πρόεδρος της σουηδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Σάιμον Άστρομ και πρόσθεσε:

«Υπάρχει ακόμα πιθανότητα για τα playoffs τον Μάρτιο και η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμούμε ότι απαιτείται μια νέα ηγεσία με τη μορφή ενός νέου προπονητή».