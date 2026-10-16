Η Φροζινόνε συνεχίζει να αποτελεί την έκπληξη της φετινής Serie A. Λίγες μέρες μετά την ήττα της απ’ τη Νάπολι με 3-0, η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλβίνι, έκανε… πάρτι απέναντι στη Σασουόλο, φτάνοντας στο εμφατικό 4-2 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο 22χρονος επιθετικός Αντόνιο Ραϊμόντο, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (26′, 30′, 57′), ενώ ο Κάλο στο 9′ είχε ανοίξει το σκορ.

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