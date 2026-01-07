Επίδειξη δύναμης έκανε η Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του ισπανικού Supercopa που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς συνέτριψε με 5-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο, παίρνοντας έτσι με τον πλέον εμφατικό τρόπο το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (11/1) που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν ό,τι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο, όπου… φιλοδώρησαν με τέσσερα γκολ τους Βάσκους μέσα σε 17 λεπτά. Απόλυτοι πρωταγωνιστές σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν οι Φερμίν Λόπεθ και Ραφίνια. Ο πρώτος έβγαλε την ασίστ προς τον Φεράν Τόρες στο 22′ και σημείωσε το 2-0 στο 30′, πριν «σερβίρει» κι άλλο ένα τέρμα προς τον 20χρονο Μπαρντζί στο 34′.

Ο δεύτερος με «κεραυνό» στο 38′ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, για να κλείσει το ματς με άλλο ένα τέρμα στο 52′ ο Βραζιλιάνος, με δυνατό τελείωμα μέσα απ’ την περιοχή. Ακολούθως η Μπαρτσελόνα κατέβασε… ταχύτητα κι έκανε συντήρηση εν όψει του τελικού της Κυριακής (11/1).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Super Cup Ισπανίας έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί:

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 08/01

Τελικός: Κυριακή, 11/1

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης ή Ρεάλ Μαδρίτης