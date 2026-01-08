Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν όσο… κυνική χρειαζόταν για να νικήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού Super Cup, που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κι έκλεισε… ραντεβού σε άλλο ένα clasico με την Μπαρτσελόνα για τον τελικό της Κυριακής (11/1, 21:00) που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Οι «μερένχες» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με εξαιρετικά καλοχτυπημένο, απευθείας φάουλ του Βαλβέρδε που δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όμπλακ. Στο 55′ ο Ροντρίγο από ασίστ του Βαλβέρδε έκανε το 2-0 για τη «βασίλισσα», για να μειώσει τρία λεπτά αργότερα ο Σόρλοθ και να ξαναβάλει την ομάδα του στο ματς.

Στα τελευταία λεπτά η Ατλέτικο έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης για να στείλει τον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι, με τη Ρεάλ να παίρνει εντέλει τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Super Cup Ισπανίας έχουν ως εξής:

Ημιτελικοί:

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Τελικός: Κυριακή, 11/1

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης